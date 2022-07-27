Рядом с Дудинкой заметили бурого медведя

На севере Красноярского края в Дудинке был замечен бурый медведь. Эту информацию сообщили в управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального района.

Опасное животное было замечено в районе песчаного карьера за ПСМО-36, который расположен на улице Дальняя. Спасатели призывают жителей Дудинки, которые хотят выйти в тундру и съездить на рыбалку, быть бдительными и не забывать о правилах личной безопасности. Добавим, что, если вы встретитесь с медведем, просьба позвонить и сообщить по номеру 112.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости