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Рядом с Дудинкой заметили бурого медведя

Главная Общество
Красноярск
18:15 27 Июля 2022
медведь, животные, в красноярском крае, спасатели
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На севере Красноярского края в Дудинке был замечен бурый медведь. Эту информацию сообщили в управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального района.

Опасное животное было замечено в районе песчаного карьера за ПСМО-36, который расположен на улице Дальняя. Спасатели призывают жителей Дудинки, которые хотят выйти в тундру и съездить на рыбалку, быть бдительными и не забывать о правилах личной безопасности. Добавим, что, если вы встретитесь с медведем, просьба позвонить и сообщить по номеру 112.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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