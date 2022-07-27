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В Новосибирской области после присасывания клещей двое человек заболели ку-лихорадкой

Главная Общество
Красноярск
19:15 27 Июля 2022
общество, происшествия, новосибирск, клещи, заболевание
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В Новосибирской области зафиксировали два случая редкой ку-лихорадки.

Главный инфекционист области Лариса Позднякова рассказала во время прямого эфира радио «Комсомольской правды», что на протяжении 10 лет подобные случаи не регистрировали. Оба пациента из сельской местности.

Ку-лихорадка — опасное заболевание с тяжёлым течением и летальными исходами. Тяжело болеют невакцинированные пациенты. Прививку нужно ставить осенью, а затем через месяц. После — достаточно поставить вакцину раз в год.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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