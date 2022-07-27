У 83 жителей Красноярского края выявили COVID-19 за прошедшие сутки

В Красноярском крае вновь фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно официальной информации с сайта «стопкоронавирус.рф», по состоянию на 27 июля за минувшие 24 часа опасное заболевание было выявлено у 83 жителей региона. Из них 48 – в Красноярске. За сутки от опасной инфекции скончались два человека. Также стало известно, что за последние сутки выздоровели 29 пациентов. Добавим, что за прошедшие 24 часа в медучреждения Красноярского края госпитализировали 46 человек.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости