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У 83 жителей Красноярского края выявили COVID-19 за прошедшие сутки

Главная Общество
Красноярск
18:45 27 Июля 2022
в красноярском крае, болезнь, больница, пациенты
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В Красноярском крае вновь фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно официальной информации с сайта «стопкоронавирус.рф», по состоянию на 27 июля за минувшие 24 часа опасное заболевание было выявлено у 83 жителей региона. Из них 48 – в Красноярске. За сутки от опасной инфекции скончались два человека. Также стало известно, что за последние сутки выздоровели 29 пациентов. Добавим, что за прошедшие 24 часа в медучреждения Красноярского края госпитализировали 46 человек.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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