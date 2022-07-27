В Красноярске 29-летнюю иностранку приговорили к трем годам колонии за продажу новорожденного

В Красноярске состоялся суд по уголовному делу о продаже новорожденного ребенка под видом оказания услуги по суррогатному материнству. В прокуратуре Красноярского края рассказали, что суд признал 29-летнюю иностранку виновной. В ходе судебного процесса было установлено, что злоумышленница обратилась в одну из фирм краевого центра для того, чтобы продать новорожденного за деньги. Под видом услуги по суррогатному материнству была осуществлена купля-продажа ребенка.

В апреле 2020 года женщина родила малыша. В мае в одном из ЗАГСов подсудимая получила свидетельство о рождении ребенка, в котором ее указали матерью новорожденного.

Затем женщина обратилась в нотариальную контору для оформления доверенности на директора фирмы и его сообщников на представление интересов в любых организациях, а также на распоряжение ее ребенком. После передачи документов женщина покинула РФ и получила 13 тысяч долларов.

Впоследствии руководитель фирмы вместе со своими сообщникам забрал новорожденного из медучреждения для того, чтобы передать его третьей стороне за денежные средства. В результате злоумышленницу приговорили к трем годам исправительного колонии общего режима. Добавим, что приговор в законную силу не вступил.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости