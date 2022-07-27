В Татышев-парке обустроят спортивную аллею за 81,2 миллиона рублей

Идут поиски подрядной организации на выполнение работ первого этапа по обустройству зоны спортивной аллеи, которая​ будет располагаться между благоустроенным водоёмом и детской площадкой «Маленький Татышев» (16,2 тысячи квадратных метров). Начальная цена контракта — 81,2 миллиона рублей, пишут на сайте администрации города Красноярска.

В западной части острова построят большую современную площадку для занятий спортом под открытым небом, где будут установлены силовые тренажёры и оборудованы зоны для занятий фитнесом и кроссфитом. Также будут созданы взрослая и детская воркаут-зоны с оборудованием пониженной высоты для маломобильных детей.

На аллее будут павильон проката и площадки для игры в настольный теннис, бадминтон, петанк и городки, рядом оборудуют места для отдыха и велопарковки. На территории высадят газон (минимум 60 % от общей площади аллеи). Установят системы видеонаблюдения и освещения. Работы завершат 15 декабря.