27 июля
Красноярск
погода +18 °C
60.22
 
€ 61.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Татышев-парке обустроят спортивную аллею за 81,2 миллиона рублей

Главная Общество
Красноярск
17:31 27 Июля 2022
общество, красноярск, благоустройство, остров
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Идут поиски подрядной организации на выполнение работ первого этапа по обустройству зоны спортивной аллеи, которая​ будет располагаться между благоустроенным водоёмом и детской площадкой «Маленький Татышев» (16,2 тысячи квадратных метров). Начальная цена контракта — 81,2 миллиона рублей, пишут на сайте администрации города Красноярска.

В западной части острова построят большую современную площадку для занятий спортом под открытым небом, где будут установлены силовые тренажёры и оборудованы зоны для занятий фитнесом и кроссфитом. Также будут созданы взрослая и детская воркаут-зоны с оборудованием пониженной высоты для маломобильных детей.

На аллее будут павильон проката и площадки для игры в настольный теннис, бадминтон, петанк и городки, рядом оборудуют места для отдыха и велопарковки. На территории высадят газон (минимум 60 % от общей площади аллеи). Установят системы видеонаблюдения и освещения. Работы завершат 15 декабря.

— Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить деревья и кустарники. Более 90 % зелёных насаждений здоровые и крепкие. Подрядчик при необходимости проведёт санитарную и формирующую обрезку, уберёт сухостой. По каждому дереву, представляющему опасность, специалисты будут принимать решение индивидуально, – рассказал директор МАУ «Татышев-парк» Сергей Васильев.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 8 дворов Железнодорожного района озеленят в Красноярске в 2022 году

8 дворов Железнодорожного района озеленят в Красноярске в 2022 году

27 Июля 2022 г.
На благоустройство дворов было выделено 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярский край приехал заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин

В Красноярский край приехал заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин

27 Июля 2022 г.
Граждане из ДНР и ЛНР обратились с вопросами
Новости Красноярска: В Новосибирской области после присасывания клещей двое человек заболели ку-лихорадкой

В Новосибирской области после присасывания клещей двое человек заболели ку-лихорадкой

27 Июля 2022 г.
Тяжело болеют невакцинированные пациенты
Новости Красноярска: У 83 жителей Красноярского края выявили COVID-19 за прошедшие сутки

У 83 жителей Красноярского края выявили COVID-19 за прошедшие сутки

27 Июля 2022 г.
2 человека погибли
Новости Красноярска: Рядом с Дудинкой заметили бурого медведя

Рядом с Дудинкой заметили бурого медведя

27 Июля 2022 г.
Хищник был замечен в районе песчаного карьера
Новости Красноярска: 28 июля в Красноярске потеплеет до +25 градусов

28 июля в Красноярске потеплеет до +25 градусов

27 Июля 2022 г.
И никаких осадков
Новости компаний
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

22 Июля 2022 г.
Холодную воду дадут только после 23:00 23 июля
Новости Красноярска: В Красноярске три марки пломбира не прошли проверку качества

В Красноярске три марки пломбира не прошли проверку качества

27 Июля 2022 г.
К покупке рекомендуют мороженое пломбир 7 марок
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru