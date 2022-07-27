В Красноярске приостановлена деятельность частного детсада «Город детства»

В Красноярске по решению суда была приостановлена работа частного детсада «Город детства». Об этом заявили в краевой прокуратуре.

Напомним, что в дошкольном учреждении, которое расположено в Советском районе. 30-летняя воспитательница применила физическую силу по отношению к четырем воспитанникам.

Женщина не хотела ухаживать за малолетними детьми и она была раздражена, когда они не слушались. Более того, красноярка работала неофициально. На данный момент в суд были переданы материалы уголовного дела об истязании воспитательницей маленьких детей, а также иск, запрещающий деятельность детсада.

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