В Манском районе в ДТП пострадал пьяный 15-летний мотоциклист

В п. Первоманск 15-летний подросток, передвигаясь на мотоцикле «Ирбис», не справился с управлением и опрокинулся на дороге.

Как рассказали в ГУ МВД России по красноярскому краю, несовершеннолетний управлял мотоциклом без прав и без защитной экипировки. Подросток рассказал, что мотоцикл, принадлежащий его отцу, он взял в гараже у бабушки. Никто не знал, что он взял ключи от гаража. Кроме этого нарушитель управлял мотоциклом в состоянии опьянения. Показания прибора составили 0,17 мг/л.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

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