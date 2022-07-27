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Красноярские школы станут более доступными для учеников с особыми потребностями

Главная Общество
Красноярск
15:05 27 Июля 2022
ремонт, инвалиды, благоустройство, школы, проверка
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Пандус в школе нужно делать даже для одного ребёнка, уверены депутаты Красноярского городского Совета. На этой неделе они проинспектировали ремонт учебных заведений, в которых создаётся инфраструктура для учеников с особыми потребностями.

Год назад накануне 1 сентября к депутату горсовета Наталье Каптелининой обратилась мама шестиклассницы школы №148, расположенный на улице Борисевича в Ленинском районе. И рассказала, что её дочь, передвигающаяся на коляске, хочет посещать занятия вместе со сверстниками, но здание для этого не приспособлено. Депутат подключила к решению этой проблемы своих коллег, администрацию города. В результате в этом году из городского бюджета были выделены средства на обустройство пандусов в трех красноярских школах. В двух из них побывали депутаты.

На территории школы №148 полным ходом ведётся ремонт главного крыльца, скоро там оборудуют удобный вход для особенных учеников. По словам директора Юлии Бушлановой, у них на домашнем обучении находится трое учеников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. После ремонта, который должен завершиться ко Дню знаний, ребята смогут не только приезжать на классные часы и праздники, но и при желании осваивать программу в обычном режиме.

Красноярские школы станут более доступными для учеников с особыми потребностями

Наталья Каптелинина приехала проверить выполнение работ лично — и осталась довольна. «Обеспечение инклюзивной среды находится в горсовете на особом контроле, — сказала она. — Когда заходит речь о благоустройстве скверов, учреждений, о транспорте, то всегда поднимается вопрос доступности. Я рада, что мы строим комфортный город для всех».       

Возле второго корпуса сто сорок восьмой школы ещё один подрядчики сейчас обустраивают спортивную площадку, адаптированную для всех посетителей.

В школе №108 Советского района тоже обновляют главный вход. В учреждении организован специализированный ресурсный класс для детей, имеющих проблемы здоровья, в том числе и пять ребят на колясках. В школе два здания – в одном из них, где раньше учились особые ребята, начался капитальный ремонт. В результате было принято решение подготовить для ресурсного класса условия во втором корпусе: отремонтировать крыльцо с пандусом, ограждением, перилами, туалетные комнаты, создать максимально доступную территорию для всех учащихся.

По мнению депутата горсовета Людмилы Поповой, улучшение качества жизни маломобильных граждан — огромный плюс для нашего общества: «Когда я была ребенком, мы почему-то не задумывались, что кто-то из наших однокашников не может сесть за парту, как все остальные, потому что у него проблемы со здоровьем. Сейчас всё меняется к лучшему. И среди депутатов равнодушных к этому вопросу нет. Считаю, если в школе учится даже один особенный ребёнок, пандус делать всё равно нужно».

Новые пандусы будут покрыты противоскользящим покрытием, а ограждения и поручи ‒ порошковой краской.

Добавим, что в Красноярске оборудовано пандусами 70 школ и детских садов. В 11 из них есть подъёмники. В 2022 году на организацию доступной среды в городских образовательных учреждениях выделено более 9 миллионов рублей.    

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