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Красноярскому музею подарили остатки ископаемых лучепёрых рыб

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Красноярск
16:44 27 Июля 2022
общество, красноярск, музей, в красноярском крае
Фотография © krskstate.ru
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В ближайшее время гостям музея геологии Центральной Сибири представят остатки древних ископаемых рыб. Эту уникальную находку сотрудники музея GEOS привезли из Назаровского района, пишут на сайте правительства Красноярского края. Конкреции с фоссилиями древних рыб также будут использоваться в качестве наглядного материала при изучении курса палеонтологии.

Житель пос. Преображенский недалеко от своего дома обнаружил хорошо сохранившиеся фоссилии рыб отряда палеонисков — ископаемые лучепёрые хищные рыбы. Их представители обитали и в пресных и в морских водах по всей планете от 360 до 100 миллионов лет назад.

Сотрудники музея побывали на заброшенном песчаном карьере, где жители обнаружили известняковые конкреции. Находки ещё раз подтверждают, что в Назаровском районе 360-285 млн лет назад плескалось тёплое море. Специалисты музея рассказывают, что подобные шаровидные «саркофаги» получались из-за того, что обитателей мелководных рифов относило течением в более глубокие океанические впадины. Из-за отсутствия кислорода рыбы, не разлагаясь, захоронялись. Продукты жизнедеятельности анаэробных бактерий в сочетании с известково-насыщенной водой быстро упаковывали тело в каменную сферу из карбоната кальция.

Открыв конкрецию, можно увидеть самые тонкие структуры, в том числе отпечатки мягких тканей.

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