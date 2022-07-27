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В Шарыповском районе из-за обработки полей пестицидами погибли пчёлы

Главная Общество
Красноярск
16:15 27 Июля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, сельское хозяйство
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В июле в Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю обратился житель Шарыповского района. Причина обращения: массовая гибель пчёл, пишут на сайте ведомства.

Специалисты установили, что ИП в июне на земельном участке с/х назначения в районе с. Дубинино проводил обработку посевов рапса инсектицидами.

Предприниматель должен был проинформировать жителей села об обработках за трое суток, но сделал он это с помощью телевидения в день начала проведения работ. Также в опубликованной информации не было сведений о границах и кадастровых номерах запланированных к обработке земельных участков, о наименованиях запланированных к применению пестицидов, о рекомендуемых сроках изоляции пчёл в ульях.

ИП объявлено предостережение.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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