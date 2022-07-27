В Красноярском крае под поездом погибли два человека и еще один пострадал

В Красноярском крае за последние три дня произошли три случая, связанные с травмированием граждан на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

В пресс-службе КрасЖД корреспонденту Sibnovosti рассказали, что во всех случаях причиной происшествий стало несоблюдение пострадавшими правил нахождение на объектах железнодорожного транспорта. Первый инцидент произошел около 23:00 часов, в понедельник, 25 июля, в районе пассажирской платформы Зыково.

«Там есть освещенный пешеходный переход, который оборудован предупреждающими знаками. Мужчина переходил через ж/д пути не по пешеходному переходу. Невнимательность и неосторожность стали причиной того, что человек попал под грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось», - рассказала пресс-секретарь КрасЖД Ольга Гацко.

Еще один несчастный случай произошел 26 июля на перегоне станций Злобино – Енисей рядом с платформой Студенческая.

«По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто заснул на путях. Все произошло в ночное время. Машинист заметил человека на путях, предпринял экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Пострадавшего госпитализировали», - сообщила Ольга Гацко.

Еще один инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июля. Около часа ночи на станции Иланка, которая расположена в Канске, под грузовой поезд попал 39-летний мужчина. Он пытался пролезть под остановившимся поездом, однако состав тронулся, и мужчина погиб.

В связи со случившимися трагедиями жителей Красноярского края призывают при нахождении на объектах железнодорожного транспорта:

- переходить пути в оборудованных для этого местах;

- не подлезать под вагоны;

- не забираться на опоры, мосты и вагоны, так как они находятся под высоким напряжением.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости