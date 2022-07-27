Житель Боготола задолжал 500 тысяч рублей по алиментам

Житель Боготола не оплачивал дорожные штрафы и кредиты и не перечислил на своего ребёнка порядка 500 тысяч рублей алиментов. В отделении судебных приставов было возбуждено 43 исполнительных производства. Среди них 9 исполнительных производств об отработке обязательных работ (200 часов), сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Пристав вынес запрет на выезд должника за пределы России. Также наложил арест на банковские счета и обратил взыскание на зарплату мужчины. В результате должник начал оплачивать задолженность по алиментам, а арест автомобиля Nissan Sunny побудил его приступить к обязательным работам. Чтобы не расставаться с транспортом, ему предстоит погасить оставшуюся часть задолженности.

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