Избивший до смерти собаку красноярец раскрыл причины своего поступка

Стражам правопорядка удалось допросить жителя Красноярска, которого подозревают в жестоком обращении с животным. Напомним, что в одном из дворов города злоумышленник, находясь в нетрезвом виде, избил йоркширского терьера.

От полученных увечий животное погибло. В ходе допроса красноярец рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения он несколько раз ударил собаку. Как объяснил подозреваемый, терьер на него лаял, кидался и пытался укусить.

«Признаю свою вину и приношу извинения за то, что применил физическую силу», - заявил злоумышленник.

Отметим, что подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости