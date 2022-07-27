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Избивший до смерти собаку красноярец раскрыл причины своего поступка

Главная Общество
Красноярск
14:00 27 Июля 2022
преступление, красноярск, полиция
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Стражам правопорядка удалось допросить жителя Красноярска, которого подозревают в жестоком обращении с животным. Напомним, что в одном из дворов города злоумышленник, находясь в нетрезвом виде, избил йоркширского терьера.

От полученных увечий животное погибло. В ходе допроса красноярец рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения он несколько раз ударил собаку. Как объяснил подозреваемый, терьер на него лаял, кидался и пытался укусить.

«Признаю свою вину и приношу извинения за то, что применил физическую силу», - заявил злоумышленник.

Отметим, что подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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