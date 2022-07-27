В Красноярске за истязания детей осудят воспитателя частного детского сада

Следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего воспитателя частного детского сада «Город детства». Женщину обвиняют по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Как пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с марта по апрель воспитатель из-за нежелания заниматься воспитанием, присмотром и уходом за детьми, испытывая раздражение от их непослушания, систематически допускала в отношении четверых 2-летних воспитанников жестокое обращение. Она применяла к ним физическую силу и выражалась нецензурной бранью.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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