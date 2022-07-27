Две врачебные амбулатории построят в Богучанском районе

В Красноярском крае на территории Богучанского района возведут две врачебные амбулатории. Медицинские учреждения построят в н.п. Пинчуга и Октябрьский. Мероприятия по строительству амбулатории реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В краевом министерстве здравоохранения рассказали, что в пос. Октябрьский уже стартовали работы по строительству объекта. Строители уже практически закончили возводить фундамент. В ближайшее время подрядчик ждет металлоконструкции, после чего начнется сборка будущей амбулатории.

Планируется, что в пос. Октябрьский будет построено капитальное одноэтажное здание общей площадью 493,3 кв. м. Медучреждение будет рассчитано на 96 посещений за смену и два койко-места в дневном стационаре.

По словам главы Богучанского района Алексея Медведева, строительство учреждение проходит в соответствии с графиком. Также он отметил, что местные жители нуждаются в появлении врачебной амбулатории. Согласно планам, учреждение должны возвести до конца этого года. Также в текущем году стартует строительство амбулатории в пос. Пинчуга.

Фото: © администрация Богучанского района