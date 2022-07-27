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В Красноярском крае в заказнике «Арга» фотоловушка зафиксировала лосей и маралов

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Красноярск
14:30 27 Июля 2022
общество, в красноярском крае, животные, экология
Фотография © krskstate.ru
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На кадрах фотоловушки в заказнике «Арга» замечены семья лосей и маралы, пишут на сайте правительства Красноярского края.

В Красноярском крае в заказнике «Арга» фотоловушка зафиксировала лосей и маралов

— Подобные кадры мы стали получать гораздо чаще, что говорит об эффективности нашей работы и проводимых мероприятий по увеличению популяции видов животных на территории. По данным зимнего маршрутного учёта в заказнике «Арга» насчитывается 206 особей лося и 71 – марала, — отмечает Александр Ногин, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Благодаря высокоточной аппаратуре инспекторы краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям могут отслеживать количество животных, обитающих в заказнике, и их состояние. На снимках видно, что копытные спокойно прогуливаются по территории, пьют воду и восполняют минеральный баланс в организме солью.

В Красноярском крае в заказнике «Арга» фотоловушка зафиксировала лосей и маралов

В ООПТ отмечают, что специалисты ежегодно обновляют солонцы при проведении биотехнических мероприятий, устанавливают кормушки, наполняют их древесными вениками и сеном. Также они обустраивают галечники и порхалища для боровой дичи.

Напомним, в марте в заказник в естественную среду обитания выпустили 12 маралов (девять самок и три оленя). Это уже второй выпуск с начала года.

Животных вырастили в заказнике «Бюзинский». Там их численность восстанавливают с 2014 года. За всё время оттуда на территории заповедников края выпущено около 250 особей животных. В текущем году запланировано выпустить ещё 21 марала.

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