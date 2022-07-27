В Лесосибирске задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Он украл почти 30 тысяч рублей с карты случайного знакомого, похитив и его телефон.

Полицейские выяснили, что житель пос. Козулька возвращался с заработков и остановился в Лесосибирске. В пьяном состоянии он познакомился на улице с мужчиной. Рассчитываясь в гостинице, он ввёл пин-код в присутствии воришки. Они решили продолжить распитие алкоголя. Пострадавший отправил своего нового друга в магазин за покупкой продуктов и отдал ему свою карту. Под предлогом, что ему хочется послушать музыку, злоумышленник взял и телефон приятеля. Зная пин-код, он направился к банкомату, увидев, что на счету почти 30 тысяч рублей, мужчина снял деньги и потратил. Потерпевший обратился в полицию.

Злоумышленника задержали. Свою вину он признал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы, пишут на сайте ГУ МВД России по красноярскому краю.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко