3 года условно дали жителю Норильска за дачу взятки судебному приставу

В Красноярском крае состоялся суд над жителем Норильска, который проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу о дачи взятки должностному лицу.

Напомним, что управлением ФСБ России по региону было установлено, что подсудимый предложил судебному приставу 1 тысячу евро в виде взятки за то, чтобы госслужащий не арестовал его недвижимость. Впоследствии мужчина был задержан.

В отношении 52-летнего жителя Норильска возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК России. 11 июля этого года суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости