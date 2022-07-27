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3 года условно дали жителю Норильска за дачу взятки судебному приставу

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Красноярск
13:30 27 Июля 2022
уголовное, фсб, норильск, в красноярском крае, суд
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В Красноярском крае состоялся суд над жителем Норильска, который проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу о дачи взятки должностному лицу.

Напомним, что управлением ФСБ России по региону было установлено, что подсудимый предложил судебному приставу 1 тысячу евро в виде взятки за то, чтобы госслужащий не арестовал его недвижимость. Впоследствии мужчина был задержан.

В отношении 52-летнего жителя Норильска возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК России. 11 июля этого года суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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