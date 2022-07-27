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31 июля в Красноярске состоится музыкально-поэтический фестиваль

Главная Общество
Красноярск
13:16 27 Июля 2022
общество, красноярск, фестиваль, стихотворения
Фотография © admkrsk.ru
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31 июля на Караульной горе центр авторского самоопределения молодёжи «Зеркало» проведёт «Амфибрахий на траве».

Масштабный городской музыкально-поэтический перфоманс состоится на территории парка Покровский. Участие примут около 2 тысяч гостей. Как сообщает пресс-служба администрации города Красноярска, участники поэтического вечера выступят под живое музыкальное сопровождение с собственными стихами и произведениями любимых поэтов.

— Выступят более 20 красноярских поэтов. Также мы проведём «Открытый микрофон». Любой желающий сможет поделиться своими любимыми стихотворениями с публикой, – рассказала руководитель главного управления молодёжной политики и туризма Арина Матвеева.

Кроме этого, организаторы приготовили тематические интерактивные площадки. Там можно будет узнать о культуре Японии, Индии и Китая. Желающие смогут попробовать свои силы в стихосложениии, поучаствовать в чайной церемонии и изучить древние свитки. На «Аллее Авторов» запланированы встречи с поэтами, где будут обмениваться книгами, продавать сборники стихов и предметы рукоделия. А на площадке «Картины о стихах» пройдёт выставка живописи и мастер-класс по рисованию.

​Локации будут работать 31 июля с 18:00. Основная программа фестиваля начнётся в 19:00. Более подробная информация о фестивале здесь.

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