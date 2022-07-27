Прокуратура потребовала очистить территории Норильска от незаконных свалок

В Красноярском крае сотрудники норильской прокуратуры потребовали от муниципалитета очистить территории города от незаконных свалок мусора.

В рамках проверки сотрудники ведомства выяснили, что на поверхности земельных участков неразграниченной госсобственности, площадь которых превысила 51 тысячу кв.м., незаконно складировали мусор.

На участках были обнаружены строительные отходы, металлоконструкции, упаковочные материалы и т.д. Несмотря на несанкционированные свалки, участки не были очищены от мусора. В результате прокуратурой было внесено представление в мэрию Норильска.

Фото: © Прокуратура Красноярского края