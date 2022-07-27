В Красноярском крае осудят телефонного мошенника из Татарстана за хищение 600 тысяч рублей

Следователи окончили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Татарстана. Он обманом похитил деньги у 36 жителей России.

Как сообщают на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, обвиняемый с января 2020 по сентябрь 2021 года звонил потерпевшим и представлялся работником сотовой связи. Злоумышленник говорил о якобы накопившихся баллах, которые можно обменять на деньги. При согласии людей, обвиняемый получал от них информацию, позволяющую получить доступ к их банковским картам и счетам. Далее он совершал хищения денег (от 100 до 54 тысяч рублей).

Потерпевших всего 36, это жители Владивостока, Красноярска и Омска. Ущерб — более 630 тысяч рублей.

Мужчину задержали и доставили в Красноярск.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

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