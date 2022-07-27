27 июля
Красноярск
погода +24 °C
58.66
 
€ 59.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Сервис печати» от «Ростелекома»: выгодно, безопасно и экологично

Главная Общество
Красноярск
11:35 27 Июля 2022
сервис, услуги, документы, оператор, технологии
версия для печати Ico_print

«Ростелеком» предлагает сибирским предприятиям оценить комплексное решение «Сервис печати», которое позволяет выстроить надежную и безопасную работу с печатными документами. Услуга объединяет функции мониторинга и контроля, чтобы управлять печатью, анализировать заявки пользователей и проверять состояние многофункциональных устройств.

Функция мониторинга позволяет непрерывно отслеживать показатели техники, в том числе уровень бумаги в лотках и состояние картриджей, помогает оценивать целевое использование расходных материалов и планировать их закупку. Компонент контроля обеспечивает защиту от нежелательных утечек, так как печать возможна только после авторизации пользователя, а образы распечатанных документов сохраняются для дальнейшего анализа.

«По оценке экспертов, в среднем один работник использует для печати 1,5 тысячи листов в год, при этом до 17 % готовых материалов потом не используются или вовсе забываются в принтерах. Все это приводит к увеличению расходов на печать, которые могут достигать 14 % от выручки компании, а в нынешних условиях даже больше. “Сервис печати” поможет не только оптимизировать эти затраты благодаря постоянному мониторингу и контролю, но и позволит внести вклад в улучшение экологической обстановки за счет сокращения печатных материалов», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Сервис печати» от «Ростелекома»: выгодно, безопасно и экологично

«Сервис печати» — это полностью российское решение, которое разработано «Ростелекомом» и включено в реестр отечественного программного обеспечения в 2020 году. Цифровой сервис не привязан к конкретным моделям оборудования и легко масштабируется в зависимости от потребностей заказчика. Решение уже используется органами государственной власти, бюджетными предприятиями, федеральными корпорациями, а также компаниями малого и среднего бизнеса.

Для работы с «Сервисом печати» не требуется установка дополнительного ПО, а для управления его инфраструктурой достаточно одного человека. Формировать очереди печати, копировать и сканировать документы можно с компьютера или с помощью одноименного мобильного приложения «Ростелекома», которое доступно на базе iOS и Android. Узнать подробнее о «Сервисе печати» можно на сайте.

Возрастная категория 12+
Фото: «Ростелеком»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске приостановлена деятельность частного детсада «Город детства»

В Красноярске приостановлена деятельность частного детсада «Город детства»

27 Июля 2022 г.
Одна из воспитательниц избивала воспитанников детсада
Новости Красноярска: В Манском районе в ДТП пострадал пьяный 15-летний мотоциклист

В Манском районе в ДТП пострадал пьяный 15-летний мотоциклист

27 Июля 2022 г.
Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности
Новости Красноярска: Красноярскому музею подарили остатки ископаемых лучепёрых рыб

Красноярскому музею подарили остатки ископаемых лучепёрых рыб

27 Июля 2022 г.
Их скоро представят гостям
Новости Красноярска: В Красноярске 29-летнюю иностранку приговорили к трем годам колонии за продажу новорожденного

В Красноярске 29-летнюю иностранку приговорили к трем годам колонии за продажу новорожденного

27 Июля 2022 г.
За продажу ребенка женщина получила 13 тысяч долларов
Новости Красноярска: В Красноярском крае возводят последнюю опору Высокогорского моста

В Красноярском крае возводят последнюю опору Высокогорского моста

27 Июля 2022 г.
На возведение объекта выделено более 6 млрд рублей
Новости Красноярска: В Шарыповском районе из-за обработки полей пестицидами погибли пчёлы

В Шарыповском районе из-за обработки полей пестицидами погибли пчёлы

27 Июля 2022 г.
Предпринимателю объявлено предостережение
Новости компаний
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске три марки пломбира не прошли проверку качества

В Красноярске три марки пломбира не прошли проверку качества

27 Июля 2022 г.
К покупке рекомендуют мороженое пломбир 7 марок
Новости Красноярска: В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

25 Июля 2022 г.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия
Новости Красноярска: Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

22 Июля 2022 г.
Холодную воду дадут только после 23:00 23 июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru