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Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для остановки пьяного водителя в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
12:00 27 Июля 2022
город, красноярск, полиция, задержание
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В Красноярске в прошлые выходные дорожным полицейским пришлось использовать табельное оружие для задержания нетрезвого автомобилиста. Так, ночью на улице Даурской сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Mitsubishi Delica. Водитель иномарки проигнорировал требование об остановки транспортного средства и на скорости попытался скрыться от полицейских, двигаясь в направлении д. Кузнецово. 
Мужчина, игнорировавший требования об остановки, создал реальную угрозу общественной безопасности. Преследуя водителя в лесном массиве, автоинспекторы использовали огнестрельное оружие и несколько раз выстрели по корпусу Mitsubishi. 
В результате пьяного автомобилиста задержали в одном из дачных массивов. Злоумышленником оказался 48-летний житель Красноярска. Во время медосвидетельствования прибор показал - 0,78 мг/л. Также выяснилось, что у красноярца не было документов на транспортное средство. В общей сложности за минувшие выходные инспекторы ДПС задержали 39 нетрезвых автомобилистов. 

 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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