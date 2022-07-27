Спортсменки Красноярского края завоевали медали международных соревнований по дзюдо

В Майкопе состоялись Международные соревнования среди мужчин и женщин памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева.

Участвовали около 400 дзюдоистов, в частности, спортсмены из Беларуси и Израиля и дзюдоисты, представляющие 42 региона РФ. Отметим, что 56 спортсменов — члены сборных команд страны.

В весовой категории до 52 кг красноярские спортсменки завоевали две медали. Серебро на счету Татьяны Цыганковой, а бронза у Анастасии Кутериной, сообщают в министерстве спорта Красноярского края.

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