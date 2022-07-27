В Красноярске и Лесосибирске 18 транспортных средств арестовали за долги

В Красноярске и Лесосибирске судебные приставы с ГИБДД провели совместный рейд. Было арестовано 18 транспортных средств. Предварительно автомобили и технику оценили на 31 миллион рублей, пишут на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю. Мероприятие было направлено на выявление должников.

К примеру, 36-летний мужчина на LEXUS регулярно превышал скорость и не оплачивал штрафы. Его автомобиль арестовали, после чего нарушитель заплатил чуть меньше 50 тысяч рублей. Также поступил владелец Ford Focus. Он был оштрафован за неправильный проезд перекрёстка и повреждение дороги. Мужчина оплатил больше 10 тыс. руб.

После ареста автомобиля Volvo 70 тыс. руб. оплатила красноярская компания, которая торгует фруктами и овощами. За юр лицом также числился долг по штрафам ГИБДД.

Причиной наложения ареста Toyota Camry стала кредитная задолженность. За рулём автомобиля находилась 60-летняя жительница Красноярска. Она перестала выплачивать кредиты и накопила свыше 290 тыс. руб. долга. Её машину изъяли и передали взыскателю.

Жительница Лесосибирска задолжала юридическому лицу и не платила за капремонт. Её автомобиль Nissan Note арестовали и оставили должницу без права пользования.

Если в течение 10 дней должники не выплатят деньги, которые задолжали, их транспорт продадут.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев