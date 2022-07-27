Красноярские суды эвакуировали из-за сообщений о минировании

27 июля в утренние часы суды Красноярска эвакуировали из-за сообщений о минировании.

Как сообщает НГС, неизвестный представился Никитой Мироновым и требует перевести 75 тысяч рублей на страницу «ВКонтакте» ему или его девушке.

— Я больной параноидной шизофренией, я заминировал ваше здание суда. Мины снабжены механизмом самоликвидации, — написано в письме.

Письма поступили в Октябрьский, Центральный, Кировский, Железнодорожный, Ленинский, Советский и Свердловский районные суды.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости