Красноярец повредил двери храма и получил 250 часов обязательных работ

47-летнему жителю Красноярска назначили 250 часов обязательных работ за повреждение дверей храма, расположенного на Щорса. В ГУ МВД России по региону рассказали, что в ночные часы мужчина, пребывая в нетрезвом виде, пришел к храму и когда никого не нашел, несколько раз ударил входную дверь металлической тростью. Своими действиями красноярец нанес ущерб на сумму в 360 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По решению суда красноярца приговорили к 250 часам обязательных работ.

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