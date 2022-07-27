В Красноярске дольщики ЖК «Панорама» получат свои квартиры в 2023 году

В конце 2021 года федеральный Фонд развития территорий принял решение о достройке ЖК «Панорама». В этом году завершились юридические процедуры по переоформлению разрешения на строительство дома № 2 на ул. Прибойная, 37, стр. 6 и 7, сообщает пресс-служба министерства строительства Красноярского края.

Сейчас перед прохождением государственной экспертизы проектная документация для завершения строительства проверяется на комплектность, ведётся работа с ресурсоснабжающими организациями по подключению дома к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Заключён договор с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ.

Все работы планируют завершить в следующем году. Ключи от своих квартир смогут получить 297 дольщиков.

Всего в Красноярском крае ведутся работы ещё на 16 долгостроях. Их строительство не смогли вовремя завершить обанкротившиеся застройщики.

Напомним, до конца года в Красноярске восстановят права дольщиков 43 недостроенных домов. Соглашение об этом заключили министерство строительства региона и федеральный Фонд развития территорий.

В списке на рассмотрение находится один дом ООО ПО „Строительный стандарт“, три дома ООО „Проектстрой“, один дом ООО „Ситистрой“, один дом АО ПСК „Союз“ в Красноярске. В Емельяновском районе: 16 домов ООО „Злата“, два дома ООО „СП“, четыре дома ООО „Новалэнд“, шесть домов ООО „ПСП“, один дом ООО „СТС“, пять домов ООО „Cтройинвест“. В Дивногорске три дома ООО „Дивные горы“ и один дом ООО „Экострой“. В Березовском районе один дом ООО „Сибирь-Инвест“, —сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультационный центр для участников долевого находится в краевой службе строительного надзора и жилищного контроля по адресу (ул. Парижской Коммуны, 33). Записаться на личный приём и проконсультироваться можно по телефонам: 8 (391) 273-02-59, 212-50-34.

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