В Красноярске в гаражах мужчину забили насмерть палкой

В Кировском районе в заброшенных гаражах обнаружено тело 33-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщают на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 23 июля в вечернее время подозреваемый встретил на улице знакомого. Для распития спиртного они пошли на территорию продуктовой базы (ул. Семафорная). Ночью, находясь в районе заброшенных гаражей, потерпевший и подозреваемый употребляли алкоголь в компании общих знакомых.

Далее между мужчинами возник конфликт. Потерпевший и его приятель решили отобрать у подозреваемого сумку. В результате злоумышленник нанёс потерпевшему удары по голове деревянной палкой, оставил его в гараже и ушёл. Утром подозреваемый вернулся и обнаружил, что приятель не подаёт признаков жизни и сообщил прохожим о случившемся.

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