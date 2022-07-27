В Красноярском крае более 40% отравлений произошли из-за алкоголя

В Красноярском крае за шесть месяцев текущего года специалисты зарегистрировали 1854 случая отравления химической этиологии. Это на 8% больше, чем в прошлом году. По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, более 70% отравившихся – мужчины.

Согласно статистическим данным, более 40% отравлений произошли из-за токсического действия алкогольных напитков, лекарств – 20%, наркотиков – более 15%. Также стало известно, что около 84% пострадавших являются взрослыми, 12% - дети до 14 лет, более 4% - подростки от 15 до 17 лет.

Добавим, что на 1,4% выросло число случаев отравлений химической этиологии, закончившихся смертью пострадавшего. Так, например, более 34% летальных исходов связаны с действиями запрещенных веществ, 28% - из-за спиртного и 25,2% - из-за угарного газа.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости