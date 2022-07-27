В Красноярске проводили на пенсию начальника отдела полиции № 6 Андрея Пахомова

В отделе полиции № 6 МУ МВД России «Красноярское» торжественно проводили на пенсию начальника полковника полиции Андрея Пахомова.

Андрей Владимирович службу в ОВД начал в 1990 году. Работал в должности милиционера роты патрульно-постовой службы милиции ОВД Кировского района г. Красноярска. Он служил в различных подразделениях криминальной милиции.

С 2004 по 2006 год был первым заместителем начальника управления - начальником криминальной милиции УВД по Свердловскому району г. Красноярска. С 2014 по 2017 год — заместителем начальника отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское». С 2017 года занимал должность начальника отдела полиции № 6 МУ МВД России «Красноярское».

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