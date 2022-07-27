Автопарковка рядом с ж/д вокзалом Красноярска стала платной

В Красноярске рядом с железнодорожным вокзалом появилась платная парковка. Как рассказали в «Красгорпарке», один час стоит 30 рублей, от двух часов до суток – 60 рублей.

Также автовладельцы могут приобрести абонемент стоимостью 1,5 тысячи рублей в месяц. Первые семь минут на автопарковке являются бесплатными. Это времени хватит для въезда, высадки пассажиров и выезда со стоянки. Отметим, что для людей с ОВЗ автопарковка является бесплатной. Для использования льгот следует заполнить заявление на сайте «Красгорпарка» в разделе «Стоянки».

Фото: © Игорь Агеенко / РИА Новости