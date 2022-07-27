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Автопарковка рядом с ж/д вокзалом Красноярска стала платной

Главная Общество
Красноярск
09:15 27 Июля 2022
красноярск, парковка, автомобиль, водитель, бесплатная
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В Красноярске рядом с железнодорожным вокзалом появилась платная парковка. Как рассказали в «Красгорпарке», один час стоит 30 рублей, от двух часов до суток – 60 рублей.

Также автовладельцы могут приобрести абонемент стоимостью 1,5 тысячи рублей в месяц. Первые семь минут на автопарковке являются бесплатными. Это времени хватит для въезда, высадки пассажиров и выезда со стоянки. Отметим, что для людей с ОВЗ автопарковка является бесплатной. Для использования льгот следует заполнить заявление на сайте «Красгорпарка» в разделе «Стоянки».

Фото: © Игорь Агеенко / РИА Новости

 

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