В Красноярске три марки пломбира не прошли проверку качества

Специалисты Красноярского ЦСМ провели мониторинг 10 образцов мороженого пломбир. Продукт изготовлен в городах Красноярск, Новосибирск, Омск, в Новосибирской, Иркутской, Московской, Ленинградской областях и Республике Казахстан.

Исследования показали, в 3 образцах из 10 установлены нарушения. Данное мороженое не соответствуют требованиям нормативно-правовой и нормативной документации и информации, указанной на потребительских упаковках. Проверку не прошли мороженое пломбир «Светлогорье», «Фермерский» «Ангария» и мороженое эскимо пломбир «Мишка на полюсе».

К покупке специалисты Красноярского ЦСМ рекомендуют мороженое пломбир с ароматом ванили «ГОСТ», «Славица», т/м «Айс-Кремль», т/м «Лента», «Пломбир на сливках» т/м «Гроспирон», мороженое «Волшебный фонарь» пломбир ванильный т/м «Продукт Чистая линия». В этой продукции нарушений не установлено.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков