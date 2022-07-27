В Красноярске на улице Октябрьской ограничат проезд до 30 октября

В Красноярске на несколько месяцев вводится ограничение движения автотранспорта по улице Октябрьской. Движение будет ограничено в связи со строительством виадука, который должен будет вести к жилому комплексу «Метрополис».

Таким образом, с восьми часов вечера 30 июля и до 30 октября на ул. Октябрьская будет сужена проезжая часть на участке 180 м от здания на Авиаторов, 19 и строящегося здания на Октябрьской, 12. Добавим, что на указанном участке на время водителям запретят останавливать и парковать свои автомобили.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости