Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

В Красноярске на улице Базайская стартовал очередной комплекс работ по благоустройству и улучшению инфраструктуры. Этим летом специалисты обустраивают улицу, которая обеспечивает транспортную доступность к туристическому кластеру – восточный вход в нацпарк «Красноярские Столбы» и лестница на Торгашинский хребет.

В связи с высокой популярностью лестницы множество людей приезжали на автомобилях и оставляли их на обочине. Из-за узкой дороги движение было затруднено. Автопарковка, рассчитанная на 76 мест, позволит частично решить эту проблему.

На данный момент подрядчик обустраивает основание парковки, которая будет расположена напротив лагеря «Гренада». Там уложат асфальтовое покрытие, установят бордюры и нанесут разметку.

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