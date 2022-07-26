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Жители Красноярского края могут оценить работу муниципальной власти и предприятий

Главная Общество
Красноярск
19:32 26 Июля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, голосование
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Жители региона старше 18 лет могут принять участие в интернет-опросе и оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления и предприятий в сферах организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог и оказания жилищно-коммунальных услуг.

На сайте «Активный гражданин» могут оставить мнение жители 17 городских округов, авторизовавшись с помощью учётной записи портала госуслуг, пользователей из муниципальных районов и муниципальных округов ждут на региональном сайте проведения опросов.

Голосование продлится до 31 декабря.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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