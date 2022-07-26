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За первое полугодие почти 700 пассажиров КрасЖД воспользовались сервисом поиска забытых вещей

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Красноярск
16:15 26 Июля 2022
пассажиры, услуги, сервис, поезда, железные дороги
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За 6 месяцев 2022 года 669 пассажирам Красноярской железной дороги помогли разыскать забытые в поездах вещи. Это удалось сделать с помощью сервиса «Поиск забытых вещей», который функционирует на официальном сайте ОАО «РЖД».

Более 80% поступающих обращений касались потери телефонов и аксессуаров для них (наушников и зарядных устройств), а также документов и одежды. Среди необычных находок – скейтборд, удочка, пылесос и вентилятор.

Отметим, что около 98% разыскиваемого через сервис «Поиск забытых вещей» имущества возвращается владельцам.

Чтобы разыскать вещи, необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы».

При заполнении анкеты указывается имя, номер билета, номер телефона, электронная почта и последние четыре цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытого имущества и указать предполагаемое место в вагоне, где оно было оставлено.

После обработки заявки на электронную почту пассажира будут направлены фотографии утерянного для идентификации.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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