В Красноярском крае модернизируют два кинозала

По нацпроекту «Культура» в Красноярском крае модернизируют ещё два кинозала, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры. До конца года кинозалы обновят в с. Тасеево и пос. Кедровый.

Гранты на модернизацию Красноярский край получил по итогам конкурса Фонда кино. Денежные средства могут быть направлены на закупку, транспортировку и установку оборудования.

Всего в регионе появились 18 модернизированных цифровых кинозалов. С 2015 года на эти цели от Фонда кино поступило порядка 90 млн рублей.

Отмети, в этом году по итогам конкурса Фонда кино по поддержке кинозалов в населённых пунктах с числом жителей до 500 тысяч человек модернизируют 103 кинозала в 49 субъектах России, которые будут оснащены современным оборудованием.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович