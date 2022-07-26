27 июля
Красноярск
погода +12 °C
58.66
 
€ 59.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае модернизируют два кинозала

Главная Общество
Красноярск
18:30 26 Июля 2022
общество, в красноярском крае, кино, модернизация
версия для печати Ico_print

По нацпроекту «Культура» в Красноярском крае модернизируют ещё два кинозала, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры. До конца года кинозалы обновят в с. Тасеево и пос. Кедровый.

Гранты на модернизацию Красноярский край получил по итогам конкурса Фонда кино. Денежные средства могут быть направлены на закупку, транспортировку и установку оборудования.

Всего в регионе появились 18 модернизированных цифровых кинозалов. С 2015 года на эти цели от Фонда кино поступило порядка 90 млн рублей.

Отмети, в этом году по итогам конкурса Фонда кино по поддержке кинозалов в населённых пунктах с числом жителей до 500 тысяч человек модернизируют 103 кинозала в 49 субъектах России, которые будут оснащены современным оборудованием.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края могут оценить работу муниципальной власти и предприятий

Жители Красноярского края могут оценить работу муниципальной власти и предприятий

26 Июля 2022 г.
Голосование продлится до 31 декабря
Новости Красноярска: Красноярские альпинисты стали победителями чемпионата России

Красноярские альпинисты стали победителями чемпионата России

26 Июля 2022 г.
В турнире принимали участие 13 команд
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

26 Июля 2022 г.
Она улучшает работу мозга и полезна для сердца
Новости Красноярска: Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

26 Июля 2022 г.
Парковка будет рассчитана на 76 машиномест
Новости Красноярска: На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

26 Июля 2022 г.
Более половины заболевших — это дети
Новости Красноярска: Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

26 Июля 2022 г.
Партия яиц будет доставлена автомобильным транспортом
Новости компаний
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Новости Красноярска: Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд арестовал до 19 сентября

Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд арестовал до 19 сентября

23 Июля 2022 г.
Его задержали накануне по делу о метро
Новости Красноярска: Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

22 Июля 2022 г.
Холодную воду дадут только после 23:00 23 июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru