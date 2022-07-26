26 июля
Красноярск
погода +20 °C
57.78
 
€ 58.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В школах Красноярска оборудуют пандусы для маломобильных учеников

Главная Общество
Красноярск
16:03 26 Июля 2022
дети, школьники, благоустройство, детсад, школы, красноярск, город
версия для печати Ico_print

В школах Красноярска в самом разгаре проходят работы по созданию безбарьерной среды и развитию инклюзивного образования. В настоящее время в городских школах на обучении находятся 45 учеников с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В этом году власти выделили из бюджета Красноярска порядка 9,9 млн рублей на ремонты входных групп и обустройство пандусов. Работы по капремонту ведутся в нескольких школах: №108, №129 и №148. Работы находятся на контроле депутатов городского Совета и работников управления образования. Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Андрей Сигида побывал на территории нескольких школ, оценив качество работ.

В школе №148, расположенной на улице Борисевича, подрядная организация сейчас проводит ремонт главного крыльца и оборудует пандус. На данный момент там на обучении находятся трое школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ребята обучаются на дому, но после завершения работ, у них будет возможность посещать общеклассные мероприятия.

В школах Красноярска оборудуют пандусы для маломобильных учеников

Подрядчик приступил к выполнению работ в конце июня. На данный момент специалисты демонтировали старую входную группу, сделали опоры нового крыльца, а также выполнили работы по устройству фундамента и ступеней.

По словам директора подрядной организации Рустама Камаева, конструкция пандуса не только должна вписываться в отведенные габариты здания и окружающего пространства, главное – она должна быть безопасной.

«Пандусы обеспечивают перемещение маломобильных категорий граждан, убирая преграды на их пути. Современные технологии позволяют в каждом случае подобрать наиболее оптимальные тип оборудования и вариант монтажа. Сейчас мы обустраиваем пандусы под оптимальным наклоном 8%. Также будет оборудован навес, нанесено антискользящее покрытие и установлены металлические поручни», - рассказал подрядчик.

Работы по обустройству пандусов также проводят в одном из корпусов школы №108 на ул. Тельмана. Отметим, что учебное заведение является площадкой для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. До 10 августа подрядчик должен оборудовать входную группу бетонным пандусом, сделать перила и ограждения. Для обеспечения безопасности учеников на пандус нанесут противоскользящим покрытием, а на ограждения – порошковую краску.

В школах Красноярска оборудуют пандусы для маломобильных учеников

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Андрей Сигида заявил, что на сегодняшний день в Красноярске все больше школ становятся более доступными для маломобильных детей.

«Сегодня в Красноярске пандусами обустроены порядка 70 школ и детских садов. Мы стремимся к тому, чтобы все образовательные учреждения города стали доступными для детей с ограниченными возможностями», - заявил он.

В школах Красноярска оборудуют пандусы для маломобильных учеников

Также Андрей Сигида сообщил, что существуют разработанные проекты, которые уже внесены в проект бюджета города на следующий год.

Комплекс мероприятий по обеспечению доступности инклюзивного образования и созданию универсальной безбарьерной среды осуществляется в Красноярске каждый год. В 2021 году входные группы были отремонтированы в школах №7, №65, №89 и №145. Сейчас специалисты разрабатывают проекты по ремонту входных групп в школах №18 и №78.

Фото: © пресс-служба Администрации города Красноярска

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

26 Июля 2022 г.
Она улучшает работу мозга и полезна для сердца
Новости Красноярска: Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

26 Июля 2022 г.
Парковка будет рассчитана на 76 машиномест
Новости Красноярска: На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

26 Июля 2022 г.
Более половины заболевших — это дети
Новости Красноярска: Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

26 Июля 2022 г.
Партия яиц будет доставлена автомобильным транспортом
Новости Красноярска: В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

26 Июля 2022 г.
Скорее всего будет предпринята попытка отреставрировать её или законсервировать
Новости Красноярска: 2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

26 Июля 2022 г.
Красноярец похитил тахеометр стоимостью 245 тысяч рублей, а сдал его за 10 тысяч рублей
Новости компаний
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

25 Июля 2022 г.
Ребенку всего 11 месяцев
Новости Красноярска: Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

23 Июля 2022 г.
И сам угодил в больницу
Новости Красноярска: Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

23 Июля 2022 г.
Краевые предприятия могут получить заем на создание импортозамещающего производства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru