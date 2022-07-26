В школах Красноярска оборудуют пандусы для маломобильных учеников

В школах Красноярска в самом разгаре проходят работы по созданию безбарьерной среды и развитию инклюзивного образования. В настоящее время в городских школах на обучении находятся 45 учеников с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В этом году власти выделили из бюджета Красноярска порядка 9,9 млн рублей на ремонты входных групп и обустройство пандусов. Работы по капремонту ведутся в нескольких школах: №108, №129 и №148. Работы находятся на контроле депутатов городского Совета и работников управления образования. Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Андрей Сигида побывал на территории нескольких школ, оценив качество работ.

В школе №148, расположенной на улице Борисевича, подрядная организация сейчас проводит ремонт главного крыльца и оборудует пандус. На данный момент там на обучении находятся трое школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ребята обучаются на дому, но после завершения работ, у них будет возможность посещать общеклассные мероприятия.

Подрядчик приступил к выполнению работ в конце июня. На данный момент специалисты демонтировали старую входную группу, сделали опоры нового крыльца, а также выполнили работы по устройству фундамента и ступеней.

По словам директора подрядной организации Рустама Камаева, конструкция пандуса не только должна вписываться в отведенные габариты здания и окружающего пространства, главное – она должна быть безопасной.

«Пандусы обеспечивают перемещение маломобильных категорий граждан, убирая преграды на их пути. Современные технологии позволяют в каждом случае подобрать наиболее оптимальные тип оборудования и вариант монтажа. Сейчас мы обустраиваем пандусы под оптимальным наклоном 8%. Также будет оборудован навес, нанесено антискользящее покрытие и установлены металлические поручни», - рассказал подрядчик.

Работы по обустройству пандусов также проводят в одном из корпусов школы №108 на ул. Тельмана. Отметим, что учебное заведение является площадкой для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. До 10 августа подрядчик должен оборудовать входную группу бетонным пандусом, сделать перила и ограждения. Для обеспечения безопасности учеников на пандус нанесут противоскользящим покрытием, а на ограждения – порошковую краску.

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Андрей Сигида заявил, что на сегодняшний день в Красноярске все больше школ становятся более доступными для маломобильных детей.

«Сегодня в Красноярске пандусами обустроены порядка 70 школ и детских садов. Мы стремимся к тому, чтобы все образовательные учреждения города стали доступными для детей с ограниченными возможностями», - заявил он.

Также Андрей Сигида сообщил, что существуют разработанные проекты, которые уже внесены в проект бюджета города на следующий год.

Комплекс мероприятий по обеспечению доступности инклюзивного образования и созданию универсальной безбарьерной среды осуществляется в Красноярске каждый год. В 2021 году входные группы были отремонтированы в школах №7, №65, №89 и №145. Сейчас специалисты разрабатывают проекты по ремонту входных групп в школах №18 и №78.

Фото: © пресс-служба Администрации города Красноярска