На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай сообщает, что в этом сезоне заболевших сибирским клещевым тифом уже 72 человека, что в два раза превышает данные за аналогичный период прошлого года.
Более половины заболевших — это дети.
Стоит отметить, что для заболевания характерны высокая температура и яркая сыпь на теле.
Заболевание у детей протекает часто очень тяжело. Ежегодно через реанимационное отделение проходят несколько детей, бывают и смертельные исходы.
Большая часть тяжёлых случаев регистрируется со второй половины июля до середины августа.
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