На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай сообщает, что в этом сезоне заболевших сибирским клещевым тифом уже 72 человека, что в два раза превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Более половины заболевших — это дети.

Стоит отметить, что для заболевания характерны высокая температура и яркая сыпь на теле.

Заболевание у детей протекает часто очень тяжело. Ежегодно через реанимационное отделение проходят несколько детей, бывают и смертельные исходы.

Большая часть тяжёлых случаев регистрируется со второй половины июля до середины августа.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости