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На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

Главная Общество
Красноярск
17:32 26 Июля 2022
общество, алтай, клещи, дети
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Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай сообщает, что в этом сезоне заболевших сибирским клещевым тифом уже 72 человека, что в два раза превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Более половины заболевших — это дети.

Стоит отметить, что для заболевания характерны высокая температура и яркая сыпь на теле.

Заболевание у детей протекает часто очень тяжело. Ежегодно через реанимационное отделение проходят несколько детей, бывают и смертельные исходы.

Большая часть тяжёлых случаев регистрируется со второй половины июля до середины августа.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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