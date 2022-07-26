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Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

Главная Общество
Красноярск
18:00 26 Июля 2022
в красноярском крае, роспотребнадзор, фрукты
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В Красноярском крае на многих огородах и дачах созревала малина. Известно, что в этой ягоде содержится много витаминов, однако далеко не все знают, какими полезными свойствами она обладает.

По словам специалистов краевого Управления Роспотребнадзора, малина способна улучшить работу мозга. За счет антиоксидантов человек может избежать возрастных ухудшений памяти. Также малина способствует появлению новых нервных клеток в головном мозге.

Употребление ягоды помогает снизить уровень содержания сахара в крови. Регулярное употребление малины в небольших количествах снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, снижает артериальное давление и предотвращает накопление тромбоцитов.

Кроме того, малина отлично подойдет тем, кто желает похудеть. Исследования показали, что животные, в рационе которых была жирная пища и ягода, набирали меньше веса, чем те, кто малину не ел. Добавим, что малина помогает в борьбе с артритом и защите кожи от возрастных изменений.

Фото: © Sibnovosti 

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