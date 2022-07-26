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Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

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Красноярск
17:15 26 Июля 2022
в красноярском крае, россельхознадзор, экспорт
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Красноярский край продолжает экспортировать различную продукцию в Монголию. Так, например, недавно отправили партию куриных яиц. В Управлении Россельхознадзора по краю сообщили, что перед отправкой 302,4 тысяч штук куриных яиц сотрудники ведомства провели осмотр подконтрольного груза. Каких-либо нарушений законодательства специалистами обнаружено не было.

Также стало известно, что продукцию экспортировали посредством автотранспорта. За первые шесть месяцев текущего года из нашего региона в Монголию отправили 2,4 млн штук куриных яиц.

Фото: © Никита Алексеев

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