Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

Красноярский край продолжает экспортировать различную продукцию в Монголию. Так, например, недавно отправили партию куриных яиц. В Управлении Россельхознадзора по краю сообщили, что перед отправкой 302,4 тысяч штук куриных яиц сотрудники ведомства провели осмотр подконтрольного груза. Каких-либо нарушений законодательства специалистами обнаружено не было.

Также стало известно, что продукцию экспортировали посредством автотранспорта. За первые шесть месяцев текущего года из нашего региона в Монголию отправили 2,4 млн штук куриных яиц.

Фото: © Никита Алексеев