В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

Мастера, делающие ремонт в корпусе Инженерно-строительного института, на одной из стен бывшей преподавательской столовой под гипсокартоном обнаружили фреску. Об этом сообщают в Telegram-канале СФУ.

— Фреска предположительно относится к началу 80-х годов. Вероятно, что на ней изображены студенты, готовящиеся к экзаменам. В работе сочетаются абстрактно написанный фон и фигуры, написанные в более реалистичной манере. Думаю, работа, скорее всего, ученическая и сделана ребятами, учившимися в Инженерно-строительном институте. Чувствуется дух эпохи, и, конечно, было бы правильным сохранить её для новых поколений студентов, — рассказал доцент кафедры культурологии и искусствоведения Александра Ситникова.

Директор ИСИ Игорь Тарасов добавил, что вероятно, будет предпринята попытка отреставрировать фреску или законсервировать её, добившись относительной сохранности.

Фото: © Telegram-канал СФУ