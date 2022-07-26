26 июля
Красноярск
погода +20 °C
57.78
 
€ 58.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Нетрезвая жительница Ачинска сидела на дороге вместе с 5-летним сыном

Главная Общество
Красноярск
15:30 26 Июля 2022
в красноярском крае, полиция, происшествие
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в Ачинске нетрезвая женщина при пересечении проезжей части упала на пешеходном переходе и решила остаться сидеть прямо на дороге. Рядом с ней в этот момент находился ее 5-летний сын. В социальных сетях очевидцы рассказали, что женщина вела себя неадекватно, поэтому ей вызвали бригаду скорой помощи. Информация о происшествии также была передана в полицию.
В правоохранительных органах сообщили, что нетрезвая жительница Ачинска рассказала им о том, что при переходе проезжей части она споткнулась и упала. 
На данный момент правоохранители устанавливают очевидцев инцидента, опрашивают медиков и выясняют детали случившегося. Также решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

 

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

26 Июля 2022 г.
Она улучшает работу мозга и полезна для сердца
Новости Красноярска: Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

26 Июля 2022 г.
Парковка будет рассчитана на 76 машиномест
Новости Красноярска: На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

26 Июля 2022 г.
Более половины заболевших — это дети
Новости Красноярска: Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

26 Июля 2022 г.
Партия яиц будет доставлена автомобильным транспортом
Новости Красноярска: В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

26 Июля 2022 г.
Скорее всего будет предпринята попытка отреставрировать её или законсервировать
Новости Красноярска: 2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

26 Июля 2022 г.
Красноярец похитил тахеометр стоимостью 245 тысяч рублей, а сдал его за 10 тысяч рублей
Новости компаний
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

21 Июля 2022 г.
В одной из квартир еще осталась проживать семья из 3-х человек
Новости Красноярска: Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

23 Июля 2022 г.
И сам угодил в больницу
Новости Красноярска: Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

25 Июля 2022 г.
Ребенку всего 11 месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru