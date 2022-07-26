Нетрезвая жительница Ачинска сидела на дороге вместе с 5-летним сыном

В Красноярском крае в Ачинске нетрезвая женщина при пересечении проезжей части упала на пешеходном переходе и решила остаться сидеть прямо на дороге. Рядом с ней в этот момент находился ее 5-летний сын. В социальных сетях очевидцы рассказали, что женщина вела себя неадекватно, поэтому ей вызвали бригаду скорой помощи. Информация о происшествии также была передана в полицию.

В правоохранительных органах сообщили, что нетрезвая жительница Ачинска рассказала им о том, что при переходе проезжей части она споткнулась и упала.

На данный момент правоохранители устанавливают очевидцев инцидента, опрашивают медиков и выясняют детали случившегося. Также решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости