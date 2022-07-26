26 июля
Красноярск
погода +20 °C
57.78
 
€ 58.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Авито направит на открытие фирменных пунктов выдачи заказов в городах России 100 миллионов рублей: в Сибири они откроются в десяти городах

Главная Общество
Красноярск
14:57 26 Июля 2022
иркутск, красноярск, новосибирск, омск, продажа, покупки
версия для печати Ico_print

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — продолжает открывать пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые ПВЗ были открыты в 12 городах России в апреле этого года. Всего в 2022 году компания проинвестирует в развитие Авито Доставки 3,5 млрд рублей.

На данный момент в Сибири действует 31 пункт выдачи, а до конца лета в Сибирском федеральном округе откроется еще семь точек в Новосибирске, Ачинске, Красноярске, Иркутске и Барнауле.

Сергей Пустыльник, директор по логистике Авито: 


“За прошедшее время с первого открытия фирменных ПВЗ в апреле число заказов через них выросло в семь раз – мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты. Самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань. Сейчас наша приоритетная задача – масштабирование их сети, как в уже охваченных первым запуском городах, так и в новых населенных пунктах. Всего к концу 2022 года мы планируем открыть более 350 точек по всей России”. 


Общее число открытых фирменных ПВЗ на июль 2022 года составляет уже 90 точек. Этим летом в СФО открылось еще 18 пунктов выдачи Авито х EXMAIL: в семи городах открылись дополнительные, а еще в трех городах брендированные ПВЗ появились впервые. Всего в округе теперь действует 31 точка сети.
В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 50×50×50 см.


Новые ПВЗ — новые возможности сибиряков для онлайн-шоппинга

В апреле этого года в семи городах СФО (Новосибирске, Красноярске, Омске, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле) были открыты пункты выдачи заказов Авито х EXMAIL, летом в этих же населенных пунктах открылись дополнительные фирменные ПВЗ, в Красноярске – по адресам: ул. 78 Добровольческой Бригады д. 19, наб. Ярыгинская д. 15, проспект имени Газеты Красноярский рабочий д. 61, ул. Чернышевского д. 77, ул. Менжинского д. 10а. 
Увидеть все доступные пункты выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку.
 

Фото: пресс-служба Авито

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

26 Июля 2022 г.
Она улучшает работу мозга и полезна для сердца
Новости Красноярска: Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

26 Июля 2022 г.
Парковка будет рассчитана на 76 машиномест
Новости Красноярска: На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

26 Июля 2022 г.
Более половины заболевших — это дети
Новости Красноярска: Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

26 Июля 2022 г.
Партия яиц будет доставлена автомобильным транспортом
Новости Красноярска: В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

26 Июля 2022 г.
Скорее всего будет предпринята попытка отреставрировать её или законсервировать
Новости Красноярска: 2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

26 Июля 2022 г.
Красноярец похитил тахеометр стоимостью 245 тысяч рублей, а сдал его за 10 тысяч рублей
Новости компаний
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

22 Июля 2022 г.
Холодную воду дадут только после 23:00 23 июля
Новости Красноярска: Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

23 Июля 2022 г.
Краевые предприятия могут получить заем на создание импортозамещающего производства
Новости Красноярска: Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

25 Июля 2022 г.
Ребенку всего 11 месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru