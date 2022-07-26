Авито направит на открытие фирменных пунктов выдачи заказов в городах России 100 миллионов рублей: в Сибири они откроются в десяти городах

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — продолжает открывать пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые ПВЗ были открыты в 12 городах России в апреле этого года. Всего в 2022 году компания проинвестирует в развитие Авито Доставки 3,5 млрд рублей.

На данный момент в Сибири действует 31 пункт выдачи, а до конца лета в Сибирском федеральном округе откроется еще семь точек в Новосибирске, Ачинске, Красноярске, Иркутске и Барнауле.

Сергей Пустыльник, директор по логистике Авито:



“За прошедшее время с первого открытия фирменных ПВЗ в апреле число заказов через них выросло в семь раз – мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты. Самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань. Сейчас наша приоритетная задача – масштабирование их сети, как в уже охваченных первым запуском городах, так и в новых населенных пунктах. Всего к концу 2022 года мы планируем открыть более 350 точек по всей России”.



Общее число открытых фирменных ПВЗ на июль 2022 года составляет уже 90 точек. Этим летом в СФО открылось еще 18 пунктов выдачи Авито х EXMAIL: в семи городах открылись дополнительные, а еще в трех городах брендированные ПВЗ появились впервые. Всего в округе теперь действует 31 точка сети.

В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 50×50×50 см.



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В апреле этого года в семи городах СФО (Новосибирске, Красноярске, Омске, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле) были открыты пункты выдачи заказов Авито х EXMAIL, летом в этих же населенных пунктах открылись дополнительные фирменные ПВЗ, в Красноярске – по адресам: ул. 78 Добровольческой Бригады д. 19, наб. Ярыгинская д. 15, проспект имени Газеты Красноярский рабочий д. 61, ул. Чернышевского д. 77, ул. Менжинского д. 10а.

Увидеть все доступные пункты выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку.



Фото: пресс-служба Авито