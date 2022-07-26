В «ФСК ЕЭС» объяснили ситуацию на объектах «Крассетей» в Минусинске

Компания «Крассети» имеет договор с «ФСК ЕЭС» на мощность 1,06 МВт. При этом фактическое потребление ТСО превышало показатель более чем в 20 раз. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании «ФСК ЕЭС».

Такие нагрузки могут привести к повреждениям на магистральной подстанции «ФСК ЕЭС» и, соответственно, к отключению населения, промышленности и железнодорожной инфраструктуры на юге Красноярского края. Кроме того, это несёт риски для жизни и здоровья персонала.

— Параметры установок технологических защит центра питания 220 кВ «Минусинская-опорная» изменены. При существенном превышении объёма потребления, заданного в акте техприсоединения, автоматически производится отключение питания, — говорится в сообщении.

В соответствии с заключённым договором, до 4 июля и после технически оборудование «ФСК ЕЭС» находится под напряжением и готово обеспечить электроэнергией «Крассети», при этом оба фидера находятся в управлении компании «Крассети», от которой команд о подаче напряжения до 18 июля не поступало.

18 июля по команде диспетчера «Крассети» был включён один из двух фидеров с максимальной мощностью около 0,5 мВт, но потребитель снова начал превышать мощность. Далее он был автоматически отключён технологической защитой. На данный момент, несмотря на готовность «ФСК ЕЭС», «Крассети» не включают своё оборудование. Причины не объясняются, об этом сказано в сообщении.

— Информация в СМИ о воспрепятствовании совместного осмотра оборудования органами власти и представителями организаций в связи со сложившейся ситуацией не соответствует действительности. Согласно установленному регламенту, он был проведён 21 июля, — отметили в компании.

Фото: © РИА Новости / Евгений Переверзев