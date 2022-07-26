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Красноярские альпинисты стали победителями чемпионата России

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Красноярск
19:00 26 Июля 2022
спорт, альпинисты, в красноярском крае, медали, чемпионат
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Команда альпинистов из Красноярского края в лице Егора Матвиенко и Михаила Теплых участвовали в чемпионате России. Престижные состязания проходили в Кабардино-Балкарии.

Отметим, что за победу сражались 13 команд из различных регионов страны. Сильнейшей командой стали красноярцы, которые заработали 10 баллов.  Серебряные и бронзовые медали выиграли команды из Санкт-Петербурга.

По словам президента Федерации альпинизма России Алексея Слотюка, маршруты в горах Кабардино-Балкарии являются самыми сложными в России. Спортсмен, которые два раза выиграет чемпионат России по альпинизму в техническом классе, станет мастером спорта.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края 

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