Красноярские альпинисты стали победителями чемпионата России

Команда альпинистов из Красноярского края в лице Егора Матвиенко и Михаила Теплых участвовали в чемпионате России. Престижные состязания проходили в Кабардино-Балкарии.

Отметим, что за победу сражались 13 команд из различных регионов страны. Сильнейшей командой стали красноярцы, которые заработали 10 баллов. Серебряные и бронзовые медали выиграли команды из Санкт-Петербурга.

По словам президента Федерации альпинизма России Алексея Слотюка, маршруты в горах Кабардино-Балкарии являются самыми сложными в России. Спортсмен, которые два раза выиграет чемпионат России по альпинизму в техническом классе, станет мастером спорта.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края