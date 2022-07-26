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В Ермаковском районе браконьерам грозит до 5 лет тюрьмы

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Красноярск
16:31 26 Июля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, браконьер
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В Ермаковском районе охотинспекторы Минэкологии Красноярского края и сотрудники правоохранительных органов выявили факт незаконной охоты.

Два жителя с. Нижнеусинского охотились на копытных с применением лампы-фары. Ночью ярким светом они ослепляли животных, дезориентировав их в пространстве. Обездвиженное копытное они отстреливали. Браконьеры таким образом добыли двух самцов косули сибирской, сообщают в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

При досмотре у мужчин также было обнаружено незаконное нарезное огнестрельное оружие, которое было изъято.

Возбуждено уголовное дело. Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы и возмещение ущерба, причинённого объектам животного мира.

— Охотничьи угодья патрулируют оперативные группы. В их составе полицейские и наши инспекторы. Они работают вблизи населённых пунктов и на отдалённых территориях. Правила охоты и пребывания охотников в лесу жёстко контролируются. Нарушителей будут наказывать по всей строгости закона, — рассказал Александр Ногин, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Напомним, в Курагинском районе мужчина незаконно добыл 46 соболей. Ущерб охотничьим ресурсам — более 2 миллионов рублей.

Браконьер охотился в закреплённом охотхозяйстве с помощью капканов, применение которых запрещено. Нарушение выявлено во время перевозки добытых животных, проверка документов показала, что разрешения на добычу такого количества соболей у него не было. У охотника изъяли ружьё и семь капканов.

Нарушителю назначено наказание — условное лишение свободы на 2 года 6 месяцев. Также ему предстоит выплатить 2 млн 70 тысяч рублей за ущерб природным ресурсам.

О незаконной добыче животных или любых других нарушениях правил охоты можно сообщать по телефонам: 8(391) 227-72-59, 266-82-90 или охотинспекторам на территориях.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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