В Бородино 10-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Range Rover

В Красноярском крае 10-летний житель Бородино угодил под колеса автомобиля. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 июля. В ГИБДД России по региону отметили, что несовершеннолетний в вечернее время гулял рядом с торговым центром. В какой-то момент он решил перебежать дорогу в неположенном месте, при том, что пешеходный переход находился неподалеку.

Мальчик, выбежав на проезжую часть, был сбит внедорожником Range Rover Evoque. Управлявшая иномаркой 44-летняя женщина не успела вовремя затормозить. В результате несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости