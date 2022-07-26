В Красноярске осудят 17 организаторов казино

Как сообщают в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в Красноярске будут судить 17 организаторов подпольного казино, которое маскировалось под букмекерскую контору «СпортБет».

Игорные заведения функционировали в Красноярском крае и Кемерово.

Установлена причастность к преступной деятельности 60 фигурантов. Преступное сообщество представляло собой три организованные группы, они были объединены единым руководством.

Уголовное дело в отношении 17 участников организованной группы, входящей в состав преступного сообщества было выделено в отдельное производство. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Данная организованная группа осуществляла незаконную деятельность с 2015 по 2020 год в залах с игровыми автоматами. За это время они получили доход более 53 миллионов рублей. В залах с игровыми автоматами было установлено видеонаблюдение, которое позволяло отслеживать работу персонала и решать спорные ситуации с игроками. Игры проводили операторы, они подчинялись старшим операторам. Возглавляли сеть игорных заведений администраторы, подчиняющиеся руководителю преступного сообщества. В заведениях была система охраны и разработанные меры конспирации незаконной игорной деятельности.

Уголовное дело в отношении 21 фигуранта рассматривается в суде. Уголовное дело в отношении основного обвиняемого и ещё 21 фигуранта находится в производстве, уголовное дело в отношении 17 участников организованной группы с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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